Türkiye'ye göktaşı düştü iddiası sosyal medyayı salladı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon ve Artvin illerinde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Düşen cismin göktaşı olduğu iddia edildi. İşte o görüntüler...
Türkiye'ye göktaşı düştü iddiası! İşte o görüntüler...
27.05.2020 23:28
- Türkiye'ye göktaşı düştü iddiası! İşte o görüntüler...
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