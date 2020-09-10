Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni göreve hazır: Akdeniz'e açılıyor!

10.09.2020 10:29

Kanuni sondaj faaliyetlerine katılmak için gün sayıyor. Bugün Kanuni sondaj gemisini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet ziyaret edecek. Bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmaları tamamlandı. Son aşamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindeki heyet inceleyecek. Ve sonrasında Akdeniz'deki çalışmalarına başlaması için son bilgileri almış olacak. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.

Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni'nin, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak sulara açılmasına az bir zaman kaldı.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında yaptığı açıklamada, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Covid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Geniş bir ekiple, Kanuni'nin bakım çalışmaları sürüyor.

DIŞ GÖVDESİ KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI

Dış gövdesi kırmızı-beyaza boyanan gemiye bölgede tatilini sürdüren vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sahile gelerek geminin NATO Limanı'ndaki bakım ve güncelleme çalışmalarını izleyen vatandaşlar, Akdeniz'e açılıp arama çalışmalarına katılmasını da dört gözle bekliyor.