Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ne demir attı! Onarım çalışmasının ardından petrol arama faaliyetlerine devam edecek

Türkiye’nin sondaj gemisi olan ‘Yavuz’ Eskihisar'a demir attı. Bakım ve onarım çalışması için 45 güne yakın bir süre Kocaeli’nde kalacak olan ‘Yavuz’ gemisi onarım çalışmasının ardından petrol arama faaliyetlerine devam edecek.