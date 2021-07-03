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Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ne demir attı! Onarım çalışmasının ardından petrol arama faaliyetlerine devam edecek

Türkiye’nin sondaj gemisi ‘Yavuz’ Kocaeli’ne demir attı! Onarım çalışmasının ardından petrol arama faaliyetlerine devam edecek
03.07.2021 09:20
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Türkiye’nin sondaj gemisi olan ‘Yavuz’ Eskihisar'a demir attı. Bakım ve onarım çalışması için 45 güne yakın bir süre Kocaeli’nde kalacak olan ‘Yavuz’ gemisi onarım çalışmasının ardından petrol arama faaliyetlerine devam edecek.


Yavuz, önceki adıyla Deepsea Metro I,2018'de devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" amacıyla denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla satın alındı. Sayılı sayıda bulunan sondaj gemilerinden 'Yavuz' gemisi Altınovadaki tersanelerde bakım ve onarım çalışması için Eskihisar sahiline 45 güne yakın bir süre kalmak için demir attı. Geminin gelişini birçok vatandaş izleyerek videoya aldı. Dünya genelinde 16 gemiden biri olan Yavuz sondaj gemisi 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındadır. Geminin içerisinde spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane ve 210 kapasiteli yatak yer alıyor.
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