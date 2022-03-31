Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kuran Ayhan Bilgen: Ülke yıkılsın ülke batsın Erdoğan gitsin diyenler var! Ben siyaseti böyle okumam...

Başkanlığını eski HDP'li Ayhan Bilgen'in yaptığı Türkiye'nin Sesi Partisinin (SES Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Partinin kurucular kurulu üyelerinden eski bakanlardan Müslüm Doğan, Bakanlık binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç duyulduğunu, 6 aylık çalışmanın sonunda partiyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

ÜLKE BATSIN ERDOĞAN GİTSİN DİYENLER VAR

HDP'den istifa etmesinin ardından Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES PARTİ) kuran Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen bir tv programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLUNMALI"

Bilgen, "Bir kısım insan şöyle bakıyor; 'Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var.' Ben, siyaseti böyle okumam, okuyamam. Ne pahasına olursa olsun, gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben, her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BİR LİDERİ DEĞİŞTİRMEKLE SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK YANLIŞ OLUR"

Her şeyin sandık başarısı olmadığını ve popülist siyaset yapılmaması gerektiğini ifade eden Bilgen şunları söyledi:

"Giden geleni aratabilir. Bunu Kılıçdaroğlu için söylemiyorum, onun aday olup olmayacağını da bilmiyorum.

'Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın bana gün doğsun' diye bir anlayış olamaz.



Burada parti çıkarından hareketle değil, bu ülkenin çıkarından hareketle bir tutum sergilemeliyiz. Biz kötü ile daha az kötü arasında bir tercihe mahkûm değiliz. Sadece bir lideri değiştirmekle ülke sorunlarının çözüleceğini düşünürseniz yanlış okuma yaparsınız. Bu coğrafya bir kere öyle bir coğrafya değil.

Ülkemizdeki devlet geleneği böyle bir gelenek değil. Türkiye'ye dair hesabı olan güçler olayları bu kadar naif ve romantik okumuyorlar. Her şey sandıktaki başarıdan ibaret değil. Biz popülist siyaset yapamayız. Ülke gerçeklerini paylaşmak zorundayız ve bu gerçekleri toplum bilmeli.