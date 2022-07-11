Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe'ye Yunanistan vatandaşlık verdi

Atina hükümeti, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe'ye vatandaşlık verdi. Ayavefe Türkiye'de "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı internet sitesi kurmakla" suçlanıyor. Yunanistan'ın, "Söz konusu kişi pandemi döneminde önemli miktarda tıbbi malzeme bağışı yaptı" şeklinde gerekçelendirdiği karar, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve İçişleri Bakanı Makis Voridis tarafından imzalandı, ertesi hafta resmi gazetede yayımlandı.

KİLİSE TAVSİYE ETTİ

İlgili cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, "Sağlık sistemi, söz konusu kişinin pandemi dönemindeki yardımları sayesinde çökme tehlikesinden uzaklaştı. Bu kişi ayrıca, yatırımları ile Yunan ekonomisine katkıda bulundu" ifadesi yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre Yunan İçişleri Bakanlığı da konuya dair önceki gün, "Kalkınma Bakanı Adonis Yeorgiadis ile Pire şehri Metropoliti Serafim, Ayavefe'ye vatandaşlık verilmesi yönünde tavsiyede bulundular. Metropolit Serafim, Ayavefe'nin Pire'deki kiliselere ve hayır kurumlarına yaptığı bağışlardan övgü ile bahsetti" açıklamasını yaptı. Ayavefe'nin Yunanistan'da 10 milyon Euro'luk yatırımı bulunduğu, ayrıca Yunan bankalarında 3 milyon Euro tuttuğu belirtildi.

KKTC TEPKİSİ

Ayavefe, Türkiye'nin yayınladığı kırmızı bülten üzerine Şubat 2019'da Yunan polisince yakalanmış, Türkiye'ye iade edilmemesine karar verilen şüpheliye Ekim 2019'da "mülteci" statüsü verilmişti. Öte yandan ana muhalefetteki SYRIZA partisi, Yaşam Ayavefe'nin Türkiye'nin yanı sıra KKTC vatandaşlığı da bulunduğu gerekçesiyle hükümetin adımına tepki gösterdi.