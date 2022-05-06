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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor?

Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor?
06.05.2022 01:53

OTOMATİK OYNAT

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün katıldığı canlı yayında Türkiye'nin göç politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haritalar ve grafikler üzerinden Türkiye'nin mülteciler konusundaki göç politikasını tek tek yorumlayan Bakan Soylu "Sessiz İstila" filmine yönelik de "edepsizliktir" ifadesini kullandı. Bakan Soylu'nun bugün paylaştığı grafikleri A Haber ekranlarında yorumlayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr Mesut Hakkı Caşın ve AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da önemli açıklamalarda bulundu.

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