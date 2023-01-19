Türkiye'den Libya çıkarması! MİT Başkanı Hakan Fidan Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Trablus'ta görüştü. Söz konusu görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak dosyalar ele alındı.