Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Kudüs' tepkisi!

Türkiye, terör devleti İsrail'in Doğu Kudüs'te işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararlarına çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son dönemde Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararlarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlar, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneği olarak nitelendirildi.

Söz konusu hukuk dışı eylemlerin İsrail'in barış arzusundan ziyade işgalini tahkim etme niyeti taşıdığını açıkça gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: