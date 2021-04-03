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Türkiye'den GKRY'ye çok sert EOKA tepkisi

Türkiye'den GKRY'ye çok sert EOKA tepkisi
03.04.2021 09:44
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır" ifadelerine yer verildi.


Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA provokasyonuna ilişkin bir açıklama yayımladı.




İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 66. Yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür.



İNSANLIK DIŞI KATLİAMLAR
Bu örgütün Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır.

ZİHNİYETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİN KANITI
Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.



TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLACAKTIR
Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir.

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