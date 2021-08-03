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Türkiye'de orman yangınları! Alevler Manavgat ve Marmaris'i esir aldı! 'Cehennem gibiydi delip geçtik'

Türkiye'de orman yangınları! Alevler Manavgat ve Marmaris'i esir aldı! 'Cehennem gibiydi delip geçtik'
03.08.2021 11:22
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Son dakika haberleri... Türkiye orman yangınlarıyla amansız bir mücadelede! Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'te etkili olan alevler etkisini sürdürüyor. Yangın bölgelerinde de yüreğe oturan olaylar yaşanıyor. Sırtköy'de gençler, anne ve babalarını alevlerin yaklaştığı köyden çıkaramadı. "Yangın gelsin, ya öleceğiz ya kurtulacağız" diyerek evlerini terk etmediler. Alevlere karşı yakındaki ağaçları kesip evlerini ıslatarak kurtardılar. Orada bulunan Sabah gazetesi muhabiri Zeynel Yaman da yaşadıklarını "İtfaiye ile gittiğim yangınların sayısını unuttum. Hayatımda ilk kez itfaiye ile birlikte yangından kaçtık. Cehennem sahnesi gibiydi. O gün Allah'a sığınıp sanki 'cehennem denen o illetin bağrını delip geçtik" sözleriyle anlattı.


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