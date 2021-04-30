RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye'de mutasyon virüs vakalarında son durum ne? Bakan Fahrettin Koca açıkladı…

Türkiye'de mutasyon virüs vakalarında son durum ne? Bakan Fahrettin Koca açıkladı…
30.04.2021 18:37
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da koronavirüs değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca mutasyon vakalarıyla ilgili olarak, ''Ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını da gördüğümüzü ifade etmiştim. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Mutasyonla birlikte bulaşıcılığın arttığını, İngiliz varyantıyla %70 arttığını biliyoruz. Hindistan varyantı içinse 5 vakamızda gördüğümüz, ciddi bir sorunlarının olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni olduğu için yakın takibe alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.


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