Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini aktaran Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Koca vaka sayısının 98'e yükseldiğini ifade etti.
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar18.03.2020 00:06
- Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
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