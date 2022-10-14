Türkiye'de doğal gaz merkezi! Bakan Çavuşoğlu: Fiyatları belirlenmesi için bir hüviyet kazandık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak Basın Toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Putin'in doğalgaz teklifinden ABD'nin F-16 kararına kadar bir çok dikkat çeken açıklamada bulundu.

PUTİN'İN TÜRKİYE TEKLİFİ

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımız uçakta yaptığı açıklamaları gördünüz. Putin'den böyle bir teklif geldi. Kuzey Akım 1 ve 2'nin güvenilir bir güzergâh olmaktan çıktığını düşünüyor Putin ve Türkiye'nin bir merkez haline gelmesini istiyor.

Güney Doğu Avrupa ülkelerini hedef alan bir proje. Biz Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Çünkü Avrupa'nın zayıflamasını istemeyiz. Bu konuda yardımcı olduk, olmak isteriz.

Bunun iyi bir şekilde çalışılması gerekiyor. İlave boru hatları, Türkiye'de yapılacak tesisler. Bir taraftan yatırımların yapılması gerek. Bu arz-talep meselesi. Tüm boyutları beraberce çalışmak gerekir. Ondan sonra aşama aşama bilgiler verilir.

ABD'NİN F-16 KARARI

Teknik düzeyde görüşmelerin iyi geçtiğini size daha önce bildirmiştik. Biz daha sonraki aşamalarda yönetimin de tam destek verdiğini söylemiştik. Kongrede koşullarla ilgili değişiklik önergeleri verilmişti. ABD yönetimi ve Pentagon'un görüşü F-16'ların bize verilmesinin ABD'nin de çıkarları yönünde olduğuydu.

Karar çıktı bunun bir an önce hayata geçmesi gerek. Umarız sorunsuz sonuçlanır. Şartlı alımın bir faydası olmaz bunu da bir kez daha söylemiş olalım.

TÜRKİYE BATI İLE RUSYA'YI BİR ARAYA GETİRECEK Mİ?

Katar arabuluculukta marka olmuş bir ülkedir. Afganistan'da Libya'da birçok sorunun çözülmesinde çok önemli bir rolü olmuştur. Ukrayna savaşı konusunda iki ülke ile temas kurabilen ülkelerden biridir.

Savaşın sona ermesi kolay bir şey değil. Birbirimiz ile iletişimimiz sürüyor.

Türkiye'nin Batı ile Rusya'yı bir araya getirme girişimi hiçbir zaman olmadı. Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabalarımız oldu. Dışişleri bakanlarını İstanbul'da bir araya getirdi. Liderler zirvesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımızın Prag'da söylediği şuydu: Rusya'yı eleştiriyorsunuz. Biz de yanlış bir şey yaptıklarında söylüyoruz. Uluslararası toplumla sergilediğimiz tutum ortada ancak iletişimi koparmamak gerek. Yani her iki tarafla da temasın önemini vurgulamak istedi. Bu bir teklif değil bu bir tavsiyedir.

Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var. Yarın belli noktaya gelindiğinde bu temaslar olacak. Biz bu noktada elimizden gelen desteği veririz ancak şu an somut bir girişimimiz yok.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Bizim Ermenistan ile şu anda imzalayacağımız bir taslak anlaşma yok. İlişkilerin normalleşmesi için hangi adımları atacağımızı konuşuyoruz ve adımları atıyoruz. Bundan sonraki görüşmeler Türkiye ve Ermenistan'da olacak. Biz Ermenistan ile normalleşme konusunda samimiyiz. Tüm bu konularda da Azerbaycan ile münakaşa içinde ilerliyoruz.