Türkiye'de aşılama takvimi belli oldu! Aşılama o tarihte sağlık çalışanlarından başlayacak

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Aşılama takvimine dair son dakika haberleri peş peşe geldi. Çin’den alınan Kovid-19 aşılarının hafta başında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Depolarda muhafaza edilecek aşılar, iki haftalık güvenilirlik testinden geçirilecek. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayı alınınca yurt geneline sevkiyat yapılacak. 11 0cak'ta başta sağlık çalışanları olmak üzere öncelikli grupların aşılanmasına başlanacak. İşte aşılama takvimine dair merak edilen detaylar.





Güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu Aşı Takip Sistemi'yle birlikte Türkiye'deki il ve ilçe sağlık müdürlükleri, kamu, özel ve vakıf üniversiteleri, halk sağlığı laboratuvarları, aile ve göçmen sağlığı merkezlerine sevkiyatı yapılacak. Aşılar, sevkiyatı yapılan merkezlerde 2-8 derece arasındaki buzdolaplarında saklanacak.





Türkiye'nin dört bir yanında aşılama kapsamında başta sağlık çalışanları olmak üzere öncelikli grupların aşılanmasına 11-18 Ocak tarihleri arasında başlanacak.





'ÇİN AŞISI GÜVENİLİR VE SAKLAMASI KOLAY'

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal: Çin Coronavac aşısının güvenilirlik testleri daha önce Çin'de gerçekleşti ve aşının koruyuculuğunun da yüksek olduğu gözlemlendi. İnsanlarda ciddi bir yan etkiye de rastlanmadı. Olumlu veriler geldikten sonra acil kullanım izni verildi.





Bu izni almanın kolay olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Bütün güvenilirlik testlerin geçmiş olması gerekiyor. Ben de aşının Faz-3 çalışmasına katıldım ve herhangi bir yan etkisini görmedim. Şimdi ülkemizde de güvenilirlik testinden geçtikten sonra aşılama başlayacak. Açıklanan verilere göre, aşı güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanabiliriz.





Coronavac aşısının saklama koşulları diğer aşılara kıyasla daha kolay. Aşılama için de yeterli derecede sağlık çalışanımız mevcut. Aşı olsak bile maskelerimizi çıkarmamamız gerekiyor. Muhtemelen her 6 ayda bir koruyuculuğun devam etmesi için yeniden aşılanma olacak. Umut ediyoruz ki 2021 yılında Kovid-19'un artık gündemimizdeki yeri azalacak.









'AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÖLÜMDÜR'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük.







Aşıların uygulanmaya başlanmasının ardından insanlar rahat edecek. Bizim satın alacağımız aşı için konuşuyorum, bunlar bizi rahatlatacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN