Türkiye'de 3 bölgede "olağanüstü" kuraklık! Meteoroloji güncel haritayı yayımladı

Nisan ayı kuraklık ve sıcaklık raporlarındaki haritaya göre Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin güney kesimlerinde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Türkiye'nin nisan ayı ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 1.3 derece artarak 13.4'e çıkarken, en yüksek sıcaklık 36.9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi. Marmara'da ortalama sıcaklık İpsala çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. İşte son verilerden öne çıkan dikkat çekici detaylar.