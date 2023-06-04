Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin şifreleri! Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan, Mehmet Şimşek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Emin Pazarcı değerlendirdi. "Mehmet Şimşek ekonomiye ciddi bir ağırlık verecek" diyen Pazarcı, "Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması Çavuşoğlu'nun başarılı yönetiminin devam edeceğini gösteriyor. Hakan Fidan sonuna kadar kararlı biridir. Dişe diş mücadele edecektir. Kolay kolay kül yutmayacak bir kişi aynı zamanda" şeklinde konuştu.