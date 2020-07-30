Milii Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı.
Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı
30.07.2020 19:05
- Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı
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