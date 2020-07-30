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Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı

Türkiye ve Azerbaycan tarafından eş zamanlı yapılıyor! İntikal başladı
30.07.2020 19:05

Milii Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı.


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