Türkiye ve Azerbaycan dünyaya korku saldı! 2 bin 600 asker 200 tank...

05.09.2020 23:14

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatta yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.