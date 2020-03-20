Türkiye sağlık çalışanları için ayakta! Bakan Koca: En güçlü alkış aynı saatte! 20.03.2020 23:44

Türkiye'den sağlık çalışanlarına destek yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurdun birçok yerinden sağlık çalışanlarının alkışlandığı bir video paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "En güçlü alkış aynı saatte yarın" ifadelerine yer verdi