Türkiye koronavirüs haritası 4 Nisan son dakika vaka ve vefat sayısı açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve ölüm saylarını açıkladı. Koca açıklamasında, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve ölüm saylarını açıkladı.
Koca açıklamasında, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
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