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Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor

Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor
15.02.2022 11:50

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Son dakika haberleri... Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem için adımlar atılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor.

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Son dakika haberleri... Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem için adımlar atılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor.

İsrail Duşişeri ve Enerji bakanları Antalya'da Diplomasi Forumu'na katılmak için Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin Sözcüsü ve İsrail ile görüşmek üzere yarın Kudüs'e gidiyor.

"İLİŞKİLERİMİZİ FARKLI BİR ZEMİNE..."
Ukrayna'ya resmi ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Herzog'un Mart ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ziyaretle ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik farklı bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayretinde olacağız. Bu yaklaşım İsrail'de de mevcut." dedi.

Erdoğan, daha önce İsrail'in özel temsilcilerini Türkiye'ye gönderdiğini hatırlatarak Herzog'un ziyaretinden önce Türkiye'nin özel temsilcilerinin de ülkeye seyahat edeceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan daha önce Herzog ziyaretinin Şubat ayında gerçekleşmesi ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı beklentisini paylaşmıştı.

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