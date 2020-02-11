Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! 5 kahraman askere veda |Video 11.02.2020 18:06

Dün akşam üzeri İdlib'ten Türk askerine yönelik kalleş saldırıda 5 şehit haberi yüreklerimizi dağladı. Esad güçleri tarafından topçu atışı sonucu şehit olan kahraman 5 askerimiz bugün memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde hüzün ve göz yaşı hakimdi.

Şehit İbrahim Albayrak - Kayseri

Şehit askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, çok sayıda vatandaş katıldı.

''Silah arkadaşlarına selam söyle''

Şehidin annesi Güler Albayrak cenaze töreninde İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor "Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim'im" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Albayrak'ta oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan- Kırıkkale

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın ailesi ve arkadaşları dakikalar boyunca tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özcan için memleketi Kırıkkale'de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu kortej eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi'ne getirilen 25 yaşındaki Özcan'ın annesi Sultan ve babası Bünyamin Özcan ayakta durmakta güçlük çekti. Burada askerlerin omzunda şehidin tabutu cami avlusuna götürülürken arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan namazın ardından Şehit Özcan'ın cenazesi tekbirlerle top aracına konuldu. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Davut Özcan'ın naaşı, toprağa verileceği Aydınşeyh Köy Mezarlığında gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz - Gaziantep

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden bir diğeri Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Şehit Açıkgöz, camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. yakınları ise törendeki askerlere sarıldı. Törene katılan vatandaşlar tekbirler eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Namaz sırasında şehidin babası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamazken şehidin küçük kardeşi ve amcası da asker selamı verdi.

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak - Kahramanmaraş

Şehit askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak için, Onikişubat ilçesi Kale Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Nigar Saylak, oğlunun tabutu başında göz yaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Şehit Fatih Saylak'ın naaşı omuzlara alınarak dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper - Niğde

23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, ise memleketi Niğde'de toprağa verildi. Alper'in naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belediye önüne getirildi. Burada İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin alana getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.