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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Saat kaça kadar sürecek? Hangi işletmeler açık olacak?

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Saat kaça kadar sürecek? Hangi işletmeler açık olacak?
22.11.2020 20:19
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Peki Kafe ve restoranlar açık olacak mı? Kimler kısıtlamadan muaf olacak? işte merak edilen detaylar...


Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Peki Kafe ve restoranlar açık olacak mı? Kimler kısıtlamadan muaf olacak? işte merak edilen detaylar...
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