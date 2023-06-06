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Türkiye enerji alanında bağımsızlığa emin adımlarla ilerliyor: Karadeniz’de 30 kuyu daha açılacak

Türkiye enerji alanında bağımsızlığa emin adımlarla ilerliyor: Karadeniz’de 30 kuyu daha açılacak
06.06.2023 10:27

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Başkan Erdoğan yeni kabinenin...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından gözler yeni dönemde enerji alanında atılacak adımlara çevrildi. Türkiye son yıllarda özellikle Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımlarla enerji ithalatında büyük tasarruflar etmişti. Yeni kabinede enerjinin dümenine geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bakanlık süresince Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Mevcutta hidrokarbon aramacılığı çalışmaları Karadeniz'de yoğunlaşırken, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açıldı. İkinci fazda ise 30 kuyu daha açılması planlanıyor.

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Enerjinin dümenine geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bakanlık süresince Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

DENİZDE VE KARADA ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK
Türkiye'nin enerji alanında başlattığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi gibi dev projeler kaldığı yerden devam edeceği gibi karada ve denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları da hız kazanacak.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Mevcutta hidrokarbon aramacılığı çalışmaları Karadeniz'de yoğunlaşırken, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açıldı. İkinci fazda ise 30 kuyu daha açılması planlanıyor. Projede deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra birçok destek gemisi görev yapıyor. Öte yandan Karadeniz'de sismik arama çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Ünye-3B Projesi kapsamında Karadeniz'deki veri toplama çalışmalarına devam ediyor.


Akdeniz'de de hummalı çalışmalar sürüyor. Akdeniz'deki ilk görev yeri olan Yörükler-1 kuyusundaki çalışmalarının ardından Aralık ayında Taşucu-1 kuyusunda arama faaliyetlerine başlayan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Taşucu-1 civarlarında arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Karadeniz'deki gibi, Akdeniz'de de sismik araştırma çalışmaları yürütülüyor. Bu çerçevede, Oruç Reis araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki Belek- 3B çalışması kapsamında sismik araştırma faaliyetleri yürütüyor.


Karada da petrol arama çalışmaları devam ediyor. Şırnak'taki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik petrol sahalarında çalışmalar devam ediyor. Şehit Aybüke Yalçın sahasında günlük 6-7 bin varil, Şehit Esma Çevik sahasında da günlük 9-10 bin varil üretim devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, buraların yanı sıra Rize ve Ordu'da yakın zamanda sismik arama faaliyetlerine başlanması bekleniyor.

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