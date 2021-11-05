Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'den skandal! Türk SİHA'larını hedef aldı

Türkiye son dönemde savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla dünyada söz sahibi olmaya başlarken en büyük hamleler arasında İHA ve SİHA'lar yer aldı. Terör örgütlerine sahayı dar eden İHA'lar Suriye'den Karabağ'a kadar birçok yerde de dengeleri değiştirdi. Türk İHA ve SİHA'larının ABD'li Senatör Bob Menedez'i rahatsız etti. ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde söz alan Demokrat Parti senatörü Bob Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu iddia ederek skandal açıklamalarda bulundu.