Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez'den skandal! Türk SİHA'larını hedef aldı

Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesinde, Suriye'den Libya'ya Karabağ'a kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren Türk İHA ve SİHA'ları dünyanın da büyük ilgisini çekerken Türkiye düşmanlarını rahatsız etmeye devam ediyor.

ABD'li Senatör Bob Menedez ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarını hedef aldı.

"BARIŞ VE İNSAN HAKLARI İÇİN TEHDİT"

TÜRK SİHA'larının barış ve insan hakları için tehdit olduğunu iddia eden Menendez, "ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." ifadeleriyle Türkiye'ye ambargo uygulanmasını istedi.

MENENDEZ'İN İLK SKANDALI DEĞİL

ABD'li Senatörler Bob Menendez daha önce de Senatör Marco Rubio ile Senato'ya sundukları "ABD-Yunanistan savunma iş birliği" tasarısında, Türkiye için üretilen F-35 uçaklarının Atina yönetimine verilmesini önermişti.