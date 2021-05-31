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Türkiye Akdeniz'de, inanılmaz doğal gaz ve petrol rezervi buldu! Bülent Erandaç açıkladı

Türkiye Akdeniz'de, inanılmaz doğal gaz ve petrol rezervi buldu! Bülent Erandaç açıkladı
31.05.2021 01:44
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Gazeteci Bülent Erandaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde açıklayacağı müjdeyi A Haber'de duyurdu. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğal gaz inanılmaz bir rezerv bulduğunu söyleyen Erandaç, incelemelerin yapıldığını açıkladı. Haberin detayları...


A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Bülent Erandaç, "Akdeniz'de de, Karadeniz'de de bulduk. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'a gidecek. Orada açıklayacak. Bölge neresi? Kıbrıs Türk devletiyle doğrudan doğruya Libya'yla yaptığımız anlaşmanın bölgesinde. Yeni müjde de Akdeniz'den gelecek. Şu an son incelemeler yapılıyor. İnanılmaz bir rezerv var. Hem doğal gaz hem petrol bulduk" dedi.

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