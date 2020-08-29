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Türk tanker uçakları ABD uçaklarına Ege'de yakıt ikmali yaptı

Türk tanker uçakları ABD uçaklarına Ege'de yakıt ikmali yaptı
29.08.2020 12:30

Türk Hava Kuvvetleri tanker uçakları, ABD’ye ait B-52 uçağına yakıt ikmali yaptı. Türk F-16'ları Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar ABD’ye ait B-52 uçağına eskortluk da yaptı.


Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16 ve 2 KC-135R uçağı ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verildi.

ABD uçağına yakıt ikmali yapıldı. Türk F-16 uçakları Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar ABD'ye ait B-52 uçağına eskortluk da yaptı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "2 F-16 ve 2 KC-135R uçağımız ile ABD'ye ait B-52 uçağına destek verilmiş, ABD uçağına yakıt ikmali yapılarak F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir" denildi.

Paylaşımda fotoğrafların yanı sıra yakıt ikmalinin yapıldığı anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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