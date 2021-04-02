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Türk Sahil Güvenliği'nden mültecileri ölüme terk eden Yunan Gemisi'ne müdahale! İşte o anlar...

Türk Sahil Güvenliği'nden mültecileri ölüme terk eden Yunan Gemisi'ne müdahale! İşte o anlar...
02.04.2021 18:46
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Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlere imza atan Yunanistan Ege'de de mülteciler üzerinden gerilimi tırmandırıyor. Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti. Yunan medyası Türk Sahil Güvenliği'ni "tehlikeli manevralar yapmakla" suçladı.


Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlere imza atan Yunanistan Ege'de de mülteciler üzerinden gerilimi tırmandırıyor. Midilli Adası açıklarında mültecileri Türk kara sularına itmeye çalışan Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği ekipleri müdahale etti. Yunan medyası Türk Sahil Güvenliği'ni "tehlikeli manevralar yapmakla" suçladı.
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