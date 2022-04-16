RAMAZAN İMSAKİYE
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Türk polisiyle alay eden Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Türk polisiyle alay eden Pakistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı
16.04.2022 09:16

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Son dakika haberi! Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

Haber Videoları

Emniyet Teşkilatını küçük düşürücü videolar çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Pakistan uyruklu A.K. gözaltına alındı.

Pakistan uyruklu bir kişi sosyal medya üzerinden Emniyet Teşkilatıyla dalga geçtiği videoları paylaştı.

"Türk Milletini, Cumhuriyetini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği tespit edilen A.K. dün Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

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