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Türk Hava Yolları açıkladı: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcuları mağdur edilmeyecek

Türk Hava Yolları açıkladı: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcuları mağdur edilmeyecek
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Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşların geçici durdurulduğunu hatırlatarak, yolcuların bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyeceğini bildirdi.


İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığı açıklaması üzerine paylaşımda bulundu.

"HİÇBİR YOLCU MAĞDUR EDİLMEYECEK"
Ekşi, iletisinde, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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