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Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı!

Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı!
12.02.2021 17:59
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Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmıştı. 15 personelin kurtarıldığını A Haber canlı yayınında duyuran Boden Denizcilik A.Ş Genel Müdürü Levent Karasan, "Bu bir siyasi kaçırma eylemedi değil maddi bir kaçırma eylemi... Devletimizin desteğiyle 15 personelimiz kurtarıldı. Tüm arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi, 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye getirilecekler. Personelimiz bugün itibariyle teslim alındı." ifadelerini kullandı.


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