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TÜRGEV'den Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına videolu yanıt

TÜRGEV'den Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına videolu yanıt
25.05.2022 17:47

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün piyasaya sürdüğü, 'Amerika'ya para kaçırıyorlar. Erdoğan Türkiye'den kaçacak' yalanını paylaştığı video ile köpürttü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belgeler elimizde" dediği belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı, isteyen her kişinin TURKEN Vakfı'na yapılan yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi. TÜRGEV'den de Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "TÜRKEN Vakfı ile ilgili olarak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenen belgelerde, harcamaların İNŞAAT (Construction) için olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen, paralar nerede diye soruluyor. İşte cevabı" ifadeleriyle yapılan inşaat çalışmasını ilişkin video paylaşıldı.

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