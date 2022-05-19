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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
19.05.2022 10:16

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Son dakika haberleri... Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi. Jandarma ekipleri sığınakları ve ele geçirilen delil niteliği olmayan malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Zorlu arazi koşullarında teröristlerin izini süren güvenlik güçleri, bu çerçevede il merkezine bağlı kırsal kesimde operasyon düzenledi. Dağlık alanda arama tarama yapan ekipler, özel eğitimli köpeklerin desteğinde teröristlerce kullanılan 6 sığınak tespit etti.

Sığınaklardaki aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 30 el yapımı patlayıcı anahtarı, doçka sehpası, 10 akü, 4 pil bloku, 55 büyük tüp, 30 küçük tüp, hard disk, cep telefonu, fotoğraf makinesi, 5 DVD oynatıcısı, uydu alıcısı, amfi, el feneri, 12 lamba, 100 penisilin, 3 ameliyat makası, 20 çift spor ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, 2 dikiş makinesi, 2 soba, termos, 35 çakmak, 10 çakmak gazı, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda ve çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri sığınakları ve ele geçirilen delil niteliği olmayan malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

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