Tunceli'de PKK ile çıkan çatışmada şehit olan asker Burak Tortumlu, Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. On binlerce vatandaşın katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 6 aylık bebeği kadın jandarmaların kucağında olan bitenden habersiz bir şekilde babasının son yolculuğunu izledi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehidin babasıyla Tortumlu'yu uğurladı. Şehit Burak Tortumlu'nun operasyona katılmadan bir gün önce ailesinin yanında olduğu öğrenildi. Öte yandan şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim gece saatlerinde açığa alınmıştı. Haberin detayları...