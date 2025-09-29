PODCAST CANLI YAYIN

Tunceli’de kaza: 5 yaralı

Tunceli Merkez Miskişah Piknik Alanı mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Tunceli Merkeze bağlı Miskişah Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ovacık yolundan gelen 06 AV 6878 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye personelleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 4 vatandaş, AFAD ve itfaiye personelleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bunlar da Var

İnegöl'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
İnegöl'de silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle