Tunceli’de kaza: 5 yaralı

29 Eylül 2025

Tunceli Merkez Miskişah Piknik Alanı mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tunceli Merkeze bağlı Miskişah Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ovacık yolundan gelen 06 AV 6878 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye personelleri sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 4 vatandaş, AFAD ve itfaiye personelleri tarafından kurtarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.