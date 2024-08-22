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Tunceli'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı!
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Tunceli'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 16:24   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 16:24

Tunceli - Erzincan kara yolunun Pah Köprüsü mevkisinde cip ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, toplam 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan kara yolunun 15'inci kilometresindeki Pah Köprüsü civarında gerçekleşti. 12 AAC 814 plakalı cip ile bir hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu cip tamamen hurdaya döndü. İçinde 3 çocuk dahil olmak üzere 6 kişinin bulunduğu cipteki yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden biri çocukken, 1'inin durumu ağır olan 4 yaralının tedavisi hastanede devam ediyor. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

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