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Tunceli'de karbonmonoksit sızıntısı: 9 polis zehirlendi

Tunceli'de karbonmonoksit sızıntısı: 9 polis zehirlendi
09.01.2023 16:50

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 polis hastaneye kaldırıldı. Polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Tunceli'de otobüsün içerisine sızan karbonmonoksit sebebiyle 9 polis zehirlendi.

Kentteki uygulama noktalarından birinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs çalışır halde arka arkaya park edildi.

EGZOZDAN DİĞER OTOBÜSE SIZDI
Bu esnada öndeki otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse sızdı.

9 POLİS ZEHİRLENDİ
Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis memuru bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetinde bulundu.

Rahatsızlanan polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen polislerin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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