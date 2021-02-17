Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Tunceli Pülümür merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem AFAD verilerine göre yerin 9.74 km altında kaydedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir" denildi.