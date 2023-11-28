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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 15:26 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 15:26

Tunç Soyer, alt yapısı error veren İzmir'i önce izledi! Sonra Avrupa'ya gitti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği şehrin altyapısı alarm vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden sağanak yağış uyarısında bulunmasına rağmen İzmir, sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalanmıştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. Kentin birçok noktasında hayat durma noktasına gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in olay yerine gelererek bir süre kalıp görüntü vermesi dikkat çekmişti. İzmirli vatandaşların mağduriyeti devam ederken, Soyer'in olayın ertesi günü ise Polonya'ya gittiği iddia edildi.

İzmirli esnaf kara kara zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor | Tunç Soyer önce izledi! Sonra Avrupaya gitti
İzmirli esnaf kara kara zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor | Tunç Soyer önce izledi! Sonra Avrupa'ya gitti

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