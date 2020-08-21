21.08.2020 14:57

Tuna-1 kuyusu hangi ilde? Tuna-1 kuyusu nerede? Türkiye’nin son dönemde enerji faaliyetlerine hız vermesinin ardından hem Karadeniz hem de Akdeniz’de çalışmalar sürüyor. Karadeniz’de sondaj yapılan bir lokasyon olarak bilinen Tuna-1 kuyusu nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Karadeniz’de doğalgaz bulunduğu iddia edilirken, doğalgazın bulunduğu yerin Tuna-1 kuyusu olduğu belirtiliyor. Peki, Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 kuyusu (Kıyıköy) hangi ilde?

Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna 1- kuyusu hangi ilde? Türkiye'nin doğalgaz bulduğuna yönelik iddialar sosyal medyanın gündemine otururken, doğalgazın hangi bölgede olduğuna dair araştırmalar da başladı. Araştırmalarda öne çıkan yer ise Karadeniz'de bulunan Tuna-1 kuyusu oldu. Peki, Tuna-1 kuyusu nerede?

TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

KIYIKÖY NEREDE?

Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.

Kıyıköy (Midye) Karadeniz'e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz'e dökülmektedir.

Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy'de günübirlik kullanıma yönelik balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.