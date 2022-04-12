RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Tüm Türkiye tepki göstermişti! 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için yaşlı kadını servisten indiren markete para cezası

Tüm Türkiye tepki göstermişti! 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için yaşlı kadını servisten indiren markete para cezası

Tüm Türkiye tepki göstermişti! 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için yaşlı kadını servisten indiren markete para cezası
12.04.2022 14:18

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Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olay Ankara'da meydana gelmişti. Yaşlı kadın, 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirilmişti. Zabıta ekipleri o markete para cezası kesti…

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, geçtiğimiz günlerde bir marketin servis minibüsüne bindi.

50 TL'LİK FİŞ YÜZÜNDEN ARAÇTAN İNDİRİLMİŞTİ
Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA FLAŞ GELİŞME
Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.

Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.

MİKTAR AÇIKLANMADI
Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı. Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.

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