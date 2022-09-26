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Tüm gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki konular

Tüm gözler Kabine'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki konular
26.09.2022 15:15

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Son dakika haberi! Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan Kabine'yi topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başladı. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda TOKİ'nin yapacağı sosyal konut projesinden, EYT'lilere; faiz indiriminden, ekonomide atılan adımlara varana kadar birçok konu ele alınacak. Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tacizleri de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca yeni hazırlanan 'Aile Destek Paketi'nin detaylarının da Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor...

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