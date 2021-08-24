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"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilen tenis kortu İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü

"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilen tenis kortu İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü
24.08.2021 12:15
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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özel bir kortta tenis maçına çıkıp şov yapmaya girişmişti. Tüm İstanbul gençlerinin hizmetine açılacağı söylenen kort söküldü. Vatandaşlar duruma “Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptınız?” ifadeleriyle tepki gösterdi.


CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yapmıştı. İmamoğlu, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoya "Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır." notunu düştü. Maç İBB'nin Twitter hesabından canlı olarak yayınlanırken, İmamoğlu maç esnasında da "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Haliç'in üstünde eşim Dilek İmamoğlu ile tenis oynuyoruz." paylaşımını yapmıştı.

GENÇLERİN HİZMETİNDE DENİLEN KORT SÖKÜLDÜ
Bugünlerde Haliç'ten geçen spor severler hayal kırıklığına uğruyor. Öyle ki tüm İstanbul gençlerinin hizmetine açılacağı söylenen kort söküldü. Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki çekti. Vatandaşlar duruma "Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptınız?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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