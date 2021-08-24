"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilen tenis kortu İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özel bir kortta tenis maçına çıkıp şov yapmaya girişmişti. Tüm İstanbul gençlerinin hizmetine açılacağı söylenen kort söküldü. Vatandaşlar duruma “Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptınız?” ifadeleriyle tepki gösterdi.