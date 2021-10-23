Haberler Haber Videoları TÜGVA'ya iftira! Vali Yardımcısı Salih Altun Cumhuriyet Gazetesini yalanladı: ''Haber talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır''

TÜGVA'ya iftira! Vali Yardımcısı Salih Altun Cumhuriyet Gazetesini yalanladı: ''Haber talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır''

TÜGVA'ya iftira! Vali Yardımcısı Salih Altun Cumhuriyet Gazetesini yalanladı: ''Haber talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır''
23.10.2021 15:37
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Son dönemde TÜGVA'ya yönelik yalan ve iftira kampanyası başlatan CHP medyası, yalanlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Daha önce TÜGVA ile ilgili yalan haber yaptığı tescillenen İsmail Saymaz dün yeni bir iftira kampanyasına başladı. Saymaz'ın iftiralarına TÜGVA'lı isimlerden yanıt gecikmedi. Cumhuriyet Gazetesi ise bir dönem Bitlis'te vali yardımcılığı görevi yapan Salih Altun'un TÜGVA için "paralel terör örgütü" uyarısında bulunduğunu iddia etti. Altun, Cumhuriyet'in iddialarını yalanlarken açıklamasında "TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da." ifadelerini kullandı.

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