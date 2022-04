21 Nisan'da Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, eylemin faili olduğu iddia edilen Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üyesi B.Y. adlı bir kişi, dün Pendik'te yakalanmıştı.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

Yakalanan saldırgan ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.

HBDH üyesi B.Y.'nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma ile ilgili B.Y.'nin İstanbul'da kullandığı 3'ü Tuzla, biri Beykoz ve biri de Küçükçekmece ilçelerinde toplam 5 adrese yönelik yapılan aramalarda, şahsın eylemden sonra dönüş anında giydiği kıyafetler ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.

CEP TELEFONUNU YANINA ALMAMIŞ...

Sabah gazetesinde binlerce güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek teröristin açık kimliğini tespit eden İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başarılı operasyonuyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre; bölücü terör örgütü PKK'nın Uyuyan Hücresi'ne bağlı olan ve geçmişte herhangi bir suç kaydı bulunmayan kadın terörist B.Y., cep telefonunu Tuzla'da kaldığı evde bıraktı ve bombayı yerleştirmeye gittiğinde cep telefonunu yanına almadı. B.Y., bombayı yerleştirdikten sonra kaçarken polislere yakalanmamak için üç defa kıyafet değiştirdi.

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN HER ARACI KULLANDI

Gaziosmanpaşa'dan Edirnekapı'ya gelen, ardından Halkalı'ya, daha sonra da Pendik İlçesi'ne geçen B.Y. son olarak Tuzla'daki eve gitti. Kaçarken girdiği iş yerlerinden kıyafetler satın alan B.Y., Gaziosmanpaşa İlçesi'nden Edirnekapı'ya çarşafla geldi. Burada kıyafetlerini değiştirdi. Pendik'e başörtülü, Tuzla'ya ise farklı bir kıyafetle geldi. Metrobüs, otobüs, minibüs ve taksi kullanarak izini kaybettirmeye çalıştı fakat İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tam dört gün süren titiz çalışmasıyla uyguladığı tüm planı deşifre edildi. Kullandığı İstanbul Kart ile kaçış güzergahı belirlendi.

ODA PARFÜMÜ DÜZENEĞİYLE HAZIRLANMIŞ

Pendik'te gözaltına alınan B.Y.'nin evinde bir USB Bellek ve bir zarfın içerisinde dövizler bulundu. 3'ü Tuzla, 1'i Beykoz, 1'i Küçükçekmece'de toplam beş adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda B.Y.'nin olaydan sonra kaçarken giydiği kıyafetler de bulundu. B.Y. ile irtibatlı olan K.Ç. isimli bir kişi daha operasyonla gözaltına alındı. Paralar, zarf ve USB Bellek detaylı bir şekilde incelemeye alındı. B.Y.'nin yerleştirdiği "Zaman Ayarlı Boru Tipi" bombanın "Kara Barut" kullanılarak hazırlandığı ve zaman ayarlayıcı olarak oda parfümü düzeneği kullanıldığı iddia edildi. Farklı kıyafetlerle kaçış görüntülerinden sonra yakalanma anının görüntüleri de ortaya çıkan B.Y.'nin sorgusu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Teröristin 1995 doğumlu ve 27 yaşında olduğu öğrenildi.

3 KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

BİNLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İstanbul polisinin binlerce güvenlik kamerasını incelediği kadının Edirnekapı ve Halkalı'da izine rastlandıktan sonra Tuzla'da gözaltına alındığı öğrenildi.





SABAH terörist B.Y. ile ilgili detaylara ulaştı.



PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adlı oluşum içerisinde yer alan B.Y.'nin poliste suç kaydının da bulunmadığı öğrenildi.

Teröristin yapılan soruşturma sırasında kaçarken girdiği işyerlerinden kıyafet aldığı, yakalanmamak için 3 kez kıyafet değiştirdiği öğrenildi.

B.Y. HAKKINDAKİ TESPİTLER

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

BORU TİPİ BOMBA

Örgütün uyuyan hücrelerinde bulunan B.Y.'nin kullandığı bombanın zaman ayarlı boru tipi olduğu öğrenildi. Zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde sorgusu sürüyor.