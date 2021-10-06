TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu işgali haklı göstermek için asılsız iddialarda bulundu. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na sert yanıt geldi. Eminoğlu, Kaftancıoğlu'na tahliye kararını tüm millete göstermesi çağrısında bulunarak, "Nerede o tahliye kararı? CHP'li İBB'ye karşı hakkını savunan biziz. Çiğnediğiniz hukuka ve kanunlara sahip çıkmaya çalışan biziz." dedi. CHP'nin İstanbul'u da Adalar'ı da yönetemediğini söyleyen Eminoğlu, "Bu beceriksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz. İstanbul'un gerçek gündemi olan belediyenin yönetilmemesi gündemini değiştiremezsiniz.'' dedi.