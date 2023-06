Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuğba Ekinci, Instagram sayfasında yayınladığı son görüntülerle çok konuşuldu. Evinin içinde bikinisi ile turladığı anları yayınlayan Ekinci, "Siz hala estetikle güzel olmaya çalışın. No botox no estetik no slikon no filtre" dedi. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede gündem olurken birçok kişinin tepkisini de çekti. İşte o paylaşım...