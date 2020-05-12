RAMAZAN İMSAKİYE
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Tuba Büyüküstün'den Anneler Günü için özel video

Tuba Büyüküstün'den Anneler Günü için özel video
12.05.2020 01:21

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, kızlarıyla Anneler Günü için bir video çekti. Büyük beğeni toplayan videonun yönetmeni ise güzel oyuncunun aşkı Umut Evirgen’di.


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