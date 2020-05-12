Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, kızlarıyla Anneler Günü için bir video çekti. Büyük beğeni toplayan videonun yönetmeni ise güzel oyuncunun aşkı Umut Evirgen’di.
Tuba Büyüküstün'den Anneler Günü için özel video
12.05.2020 01:21
- Tuba Büyüküstün'den Anneler Günü için özel video
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