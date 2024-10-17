TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın cezası belli oldu!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:44 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 17:44

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabibler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Katıldığı PKK kanalında TSK'ya terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığı" iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan manevi tazminat davasında karar çıktı.

İFTİRAYA "ELEŞTİRİ HAKKI" KILIFI

Fincancı'nın, "TSK'nın askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" iddiasına yönelik açıklamaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığınca açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasının görüldüğü Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşmada son savunmaları için taraf avukatlarına söz verdi.

Fincancı'nın avukatı, müvekkilinin eleştiri hakkını kullandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bilim insanı olarak bilimsel anlamda değerlendirmede bulunulabilir. Bu ön tanı, ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkil, video kayıtlarındaki dijital verilere bakarak, toksik gaz kullanılmış olabileceğini, bağımsız heyetlerce yerinde inceleme yapılması gerektiğini söylemiştir. Toplam 7 dakikalık programın çözümü dosyaya ibraz edilmiştir. Burada manevi tazminatı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz."

FİNCANCI'YA 50 BİNLİK CEZA!

Beyanın arından kararını açıklayan mahkeme, tazminat davasının kısmen kabulüne ve Fincancı tarafından 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak 11 Ocak 2023'te tahliye edilmişti.

TAKVİM.COM.TR ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YI DEŞİFRE ETMİŞTİ

Takvim.com.tr TSK'ya iftira atan TTB ve Şebnem Korur Fincancı'nın skandallarını her fırsatta gündeme getirdi. TTB ve Fincancı, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sınır içindeki operasyonlara ve pandemi süreci de dahil her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı tavır aldı.

Takvim.com.tr Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini de ortaya çıkardı.