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TSYD'den 28 Şubat uygulaması! Başörtülü kadın havuza alınmadı!
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TSYD'den 28 Şubat uygulaması! Başörtülü kadın havuza alınmadı!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 16:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 16:07

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Mehmet İzmirlioğlu, 28 Şubat dönemini anımsatan bir olayla karşı karşıya kaldı. İzmirlioğlu, başörtülü eşinin İstanbul Beşiktaş'taki TSYD havuzuna alınmadığını ve bu ayrımcı uygulamaya itiraz ettiğini belirtti. İzmirlioğlu, yaşadığı mağduriyeti A Haber'e anlattı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi gazeteci Mehmet İzmirlioğlu, eşinin başörtülü olması nedeniyle dernek havuzunda ayrımcılığa uğradığını iddia etti. Yaşanan olayın ardından, İzmirlioğlu yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

"Havuza Girmeniz Yasak"

Olay, 29 Ağustos tarihinde İstanbul Beşiktaş'taki TSYD açık yüzme havuzunda meydana geldi. Mehmet İzmirlioğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte havuza gittiklerinde karşılaştıkları durum hakkında konuştu. Havuz görevlisinin kendisini kenara çekerek, "Ağabey, eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, bu karar başkan tarafından alındı" dediğini belirtti.

İzmirlioğlu, yaşanan bu durumu kabullenmeyerek itiraz ettiğini ve eşinin, "Sıkıntı olacaksa girmeyebilirim" diyerek olaya soğukkanlı yaklaştığını ifade etti. Ancak görevlinin, eşinin başörtüsü nedeniyle sadece havuza giremeyeceğini değil, çocukları havuzda yüzerken bile başında bekleyemeyeceğini söylemesi, İzmirlioğlu'nu derinden yaraladı. Görevlinin, eşinin havuz başında değil kendi odasında beklemesi gerektiğini belirtmesi ise olayın fitilini ateşledi.

"Bu Kurallara Uymak Zorundasınız"

Olayın ardından TSYD binasına giderek durumu yetkililere şikayet etmek isteyen İzmirlioğlu, orada başkan Oğuz Tongsir ve diğer yöneticilerle bir araya geldi. İzmirlioğlu, yaşanan durumu anlatarak, bu tür bir yasağın günümüz koşullarında kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ancak başkan Oğuz Tongsir'in, "Burası özel bir kurum, burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız" şeklindeki cevabı, İzmirlioğlu'nu daha da öfkelendirdi.

"28 Şubat Travmasını Yeniden Yaşadık"

Oğuz Tongsir'in, daha önce de benzer bir durumun yaşandığını itiraf ettiğini belirten İzmirlioğlu, o zaman mağdur olan gazetecinin eşinin kapalı havuza gitmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak kendisinin bu durumu kabul etmeyeceğini belirten İzmirlioğlu, konuyu adli makamlara taşıyacağını ve olayı Twitter'da paylaşarak büyüttüğünü dile getirdi.

"28 Şubat'ta ailece yaşadığımız travmayı yeniden yaşadık" diyen İzmirlioğlu, olayın ardından kendisi ve eşinin büyük bir üzüntüye kapıldığını söyledi. İzmirlioğlu, ablasının başörtüsü nedeniyle yaşadığı baskıları hatırlatarak, "Bu olayın üstüne gitmek için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

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